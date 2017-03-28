Амман, 29 марта, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Палестинский лидер Махмуд Аббас и советник президента США Джейсон Гринблатт провели переговоры по вопросу израильских поселений в рамках саммита Лиги арабских государств в Иордании, передает Associated Press.

Freddie Mercury Самаритяне на горе Гризим в праздник Шавуот

По словам Аббаса, представитель администрации Дональда Трампа «получил разъяснения» по всем вопросам, связанным с израильскими поселениями на территории Палестины.

«Было много вопросов с американской стороны, и мы ответили на все их вопросы», — сообщил президент Палестины после переговоров.

Комментариев встречи с американской стороны пока не последовало. Однако известно, что представитель Трампа ранее уже провел встречу по вопросу израильских поселений с представителями Катара — согласно сообщению Гринблатта, стороны «обменялись мнениями о том, как продвигать вперед мирное урегулирование, бороться с терроризмом и помогать жителям Газы».

Джейсон Гринблатт, бывший главный юрисконсульт и исполнительный вице-президент Trump Organization, в кабинете Трампа занимает пост специального представителя на международных переговорах. Ранее в этом месяце Гринблатт уже встречался с Аббасом в Рамалле — стороны обсуждали, «как добиться прогресса на пути к миру… и прекратить провокации» на территории Палестинской автономии.

Администрация Дональда Трампа, который не без оснований считается «другом Израиля», занимает по вопросу израильских поселений в Палестине гораздо более мягкую позицию, чем «враг Израиля» Барак Обама. Всего за месяц после инаугурации Трампа правительство и кнессет Израиля одобрили строительство в Палестине около 6000 жилых единиц — больше, чем за весь 2016 год.

Читайте также: Советник Трампа посоветовал Аббасу «прекратить провокации»