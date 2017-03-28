Вашингтон, 29 марта, 2017, 02:28 — ИА Регнум.



Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Руководство Всемирного банка отложило до мая рассмотрение вопроса о предоставлении Украине займа в размере $150 млн, передаёт телеканал «Россия 24».

Ранее предполагалось, что ВБ утвердит выделение займа по упрощённой процедуре, без обсуждений, 31 марта. Однако теперь высшее административное руководство банка приняло решение провести обсуждения в обычном порядке на заседании совета директоров, которое состоится 2 мая.

Подробностей о причинах такого решения руководства Всемирного банка не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте стало известно, что совет директоров Международного валютного фонда отменил заседание по вопросу об очередном транше финансовой помощи Украине в размере $1 млрд. Дата нового заседания пока не назначена.

Всего в текущем году Киев рассчитывает получить шесть траншей от МВФ и Европейского союза на общую сумму $6 млрд. За период с марта 2015 года Украине только от МВФ было выделено $7,7 млрд.

Отметим, что в феврале эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в своём новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины. В исследовании аналитиков указывалось, что за три года после «майдана» Киев так и не выполнил свои обещания относительно борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления.