Москва, 29 марта, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Люди, которые сегодня представлены во власти Украины, не руководствуются интересами государства, они руководствуются, прежде всего, своими интересами. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

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«Мы делаем ключевую ошибку, анализируя те или иные решения, которые принимает украинская власть, когда мы смотрим на них через призму интересов государства. На самом деле, те люди, которые сегодня представлены во власти, они не руководствуются интересами государства, иначе таких бы решений не было. Начиная от блокады, после которой прямые потери государства составили 4 млрд долларов, минус 1 млрд, который должен был дать МВФ. Они, конечно, не ожидали такого исхода блокады, но состоялось то, что состоялось», — считает Килинкаров.

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«Это элемент внутриполитической борьбы, который обусловлен интересами исключительно политических игроков, которые есть в Украине, которые руководствуются, прежде всего, своими интересами, — добавил экс-депутат Верховной рады Украины. — Им абсолютно наплевать на интересы государства».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который более 30 лет простаивает на судостроительном заводе в Николаеве. Также есть данные о том, что проект постановления о демилитаризации «Украины» уже согласовали Минобороны и «Укроборонпром», следующий этап — согласование в Минфине и Минюсте.