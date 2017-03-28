Иерусалим, 29 марта, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Несколько тысяч израильских хасидов вышли на улицы Иерусалима с требованием отмены обязательного призыва в армию, передает Associated Press.

Стена Плача, Иерусалим

Известно, что поводом для массовых акций протеста стало задержание сына раввина, который отказался проходить службу в армии. Протестующие требуют его освобождения, а также отмены обязательного призыва для всех верующих.

По словам протестующих, хасиды хотят «продолжить образ жизни, который вели последние 2000 лет».

«Они говорят, что (обязательный призыв в армию — прим. ИА REGNUM ) нужен по соображениям безопасности… но настоящая причина в том, что они хотят изменить нас», — считает участник митингов, 26-летний хасид Йозеф Бергер.

По его словам, хасиды «служат еврейскому народу через изучение религии и молитву», а служба в армии угрожает их «благочестивому образу жизни».

По закону все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в Армию обороны Израиля. Исключение не делается не только для верующих ортодоксов, но и для девушек, а также граждан, имеющих двойное гражданство.

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