Пекин, 29 марта, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Китай и Филиппины в мае проведут первую встречу по выработке консультационного механизма вокруг проблем в Южно-Китайском море, передает 28 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР Хуа Чуньин.

Cooperation Afloat Readiness Сотрудники филиппинской береговой охраны

«В настоящий момент обе стороны поддерживают дружеские контакты вокруг этого вопроса», — заявила Хуа на очередной пресс-конференции.

За время двадцатых дипломатических консультаций между двумя странами, прошедших в январе, Китай и Филиппины договорились выстроить двусторонний консультационный механизм вокруг проблем в Южно-Китайском море в целях обсуждения ключевых моментов, вызывающих обеспокоенность, а также вопросов безопасности и сотрудничества.

Китай намерен упрочить диалог с Филиппинами в целях надлежащего решения и отслеживания разногласий, а также продвижения морского взаимодействия и создания благоприятных условий для прагматического сотрудничества и стабильного развития двусторонних связей, заявила Хуа.

Она добавила, что Китай пригласил делегацию Филиппинской береговой охраны посетить Поднебесную в ближайшее время.

На учредительной конференции Объединенного комитета береговой охраны по морскому сотрудничеству, прошедшей в феврале текущего года, обе стороны подготовили список программ сотрудничества на 2017 год, включая визиты высокопоставленных лиц, визиты морских судов, морские операции и совместные учения, а также мероприятия по укреплению двустороннего потенциала, заявила Хуа.

Она также отметила, что сотрудничество между береговыми охранами двух стран достигнет взаимного доверия, вдохнув новую жизнь развитие отношений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несмотря на наличие территориальных споров между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море вокруг островов Спратли, визит китайского вице-премьера Ван И на Филиппины в феврале текущего года сыграл существенную роль в улучшении отношений между двумя странами. В частности, президент Филиппин Родриго Дутерте выразил удовлетворенность текущими отношениями между двумя странами. Тем не менее, территориальные претензии между двумя странами не сняты с повестки дня.

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