Аддис-Абеба, 29 марта, 2017, 01:21 — ИА Регнум.

Верховный суд Эфиопии вынес приговор 16 гражданам страны, провозгласившим создание государства Оромия и участвовавшим в антиправительственных акциях, передает Associated Press.

Эфиопия

Осужденные получили сроки от четырех до 13 лет лишения свободы. Все они являются участниками запрещенного в стране «Фронта освобождения Оромо», действующего в «мятежной» провинции Оромия.

Согласно заявлению суда, некоторые из осужденных не только участвовали в акциях неповиновения, но и планировали террористические атаки в других районах страны.

Напомним, беспорядки в провинции Оромия начались в небольшом городе Гинчи в 80 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы в ноябре 2015 года. Волнения, которые продолжались более года и привели к нескольким сотням жертв.

В октябре 2016 года правительство Эфиопии ввело в связи с акциями протеста режим чрезвычайного положения, в рамках которого были задержаны более 12 тыс. человек.

После подавления мятежа большая часть задержанных была освобождена, однако примерно 2500 человекам были предъявлены обвинения в антигосударственной деятельности.

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