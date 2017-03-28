Лондон, 29 марта, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 28 марта подписала письмо, официально уведомляющее Брюссель о начале процедуры выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза, передаёт Agence France Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

Сообщается, что письмо будет передано председателю Евросовета Дональду Туску постоянным представителем Великобритании при ЕС Тимом Барроу.

Таким образом, Брюссель будет уведомлён о введении в действие Лондоном статьи 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе, что положит начало процедуре двухлетних переговоров о выходе страны из объединения.

Напомним, летом 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось за прекращение членства страны в Европейском союзе.

После длительных обсуждений законопроект о Brexit 13 марта одобрили обе палаты парламента Великобритании, а 16 марта свою подпись под документом поставила королева Великобритании Елизавета II.

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