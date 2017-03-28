Вашингтон, 29 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Сенат США большинством голосов одобрил протокол о предоставлении Черногории полноправного членства в НАТО, передаёт агентство Reuters.

Боко-Которская бухта, Черногория

В ходе голосования 28 марта документ поддержали 97 сенаторов, против высказались двое и один воздержался от голосования. Теперь документ будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США Дональду Трампу.

Против ратификации протокола голосовали сенаторы от Республиканской партии Рэнд Пол и Майк Ли. В частности, Пол в ходе дебатов заявлял, что не видит смысла «заставлять американских налогоплательщиков брать на себя риск за такую маленькую страну». По мнению сенатора, предоставление членства Черногории, вооружённые силы которой насчитывают всего 2 тысячи человек, ничего не даст альянсу и лишь «добавит ещё одну страну к фургону НАТО».

Отметим, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон направил письмо в Сенат, в котором призвал ратифицировать документ, отметив, что членство Черногории в НАТО «полностью отвечает основным интересам США». Присоединение балканской страны к военному блоку, по его словам, также будет способствовать «большей интеграции, активизации демократических реформ и укреплению безопасности и стабильности» во всём Балканском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года, после чего стране был предоставлен статус наблюдателя на заседаниях альянса. Полноправное членство Черногория сможет получить после ратификации протокола всеми 28 государствами НАТО.

В середине февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщал, что документ уже ратифицировали парламенты 24 стран.

В самой Черногории перспектива вступления в НАТО привела к серьёзному расколу в обществе, вызвав массовые акции протеста. При этом в парламенте страны нет единства мнений о том, как именно следует утверждать окончательный документ о присоединении к военному блоку. Правящая коалиция рассчитывает одобрить протокол простым голосованием, тогда как другие политические силы настаивают на проведении в стране референдума по данному вопросу.

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