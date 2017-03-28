Пекин, 29 марта, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Кремация бывшего вице-председателя Всекитайского консультационного совета Вана Гоцюаня прошла во вторник, 28 марта в Пекине при участии представителей китайского высшего партийного руководства и государственного управления, передает информационное агентство «Синьхуа».

Флаг Китая

Представители высшего партийного руководства КНР Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Чжан Дэцзян, Юй Чжэншэн, Лю Юньшань, Ван Цишань, Чжан Гаоли наряду с бывшими руководителями Китая Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао посещали Вана в госпитале, во время его болезни, а также выразили свои соболезнования после его смерти.

Все они, за исключением премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, приняли участие в церемонии похорон на Бабаошаньском революционном кладбище.

Они почтили память политического деятеля молчанием и отдали ему дань памяти трехкратным поклоном, выразив соболезнования родственникам Вана.

Ван также был исполнительным вице-председателем и почтенным вице-председателем ЦК Ассоциации демократического национального строительства КНР, одной из восьми разрешенных в Китае некоммунистических партий, передает агентство, уточняя, что Ван умер в возрасте 99 лет 23 марта.