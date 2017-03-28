Берлин, 29 марта, 2017, 00:52 — ИА Регнум.

Немецкий суд приговорил гражданина Пакистана к тюремному заключению за шпионаж в пользу Ирана — 31-летний студент Бременского университета работал на подразделение «Кодс» Корпуса стражей исламской революции, передает Associated Press.

Эмблема КСИР

Согласно решению суда, 31-летний Хайдер Сайед Мустафа был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Гражданин Пакистана осуществлял незаконный сбор информации о немецких и израильских политиках и общественных деятелях.

Объектами слежки «иранского шпиона» были, в частности, бывший руководитель Немецко-израильской ассоциации, а также профессор экономического университета в Париже.

В суде было доказано, что Мустафа незаконно осуществил съемку нескольких сотен фотографий и подготовил презентации по «целям». За осуществление шпионажа гражданин Пакистана получил от заказчиков, подразделения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции, около €2000 ($2100).

Сообщается, что Хайдер Сайед Мустафа находился в Германии законно, в 2012 году он поступил в Бременский университет, студентом которого являлся до настоящего времени.

Напомним, подразделение «Кодс», оно же — «Нируйе Кодс» («Иерусалим») — подразделение иранского КСИР, осуществляющее разведывательные операции за рубежом. «Кодс» подчиняется напрямую аятолле Али Хаменеи.