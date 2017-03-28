Кишинёв, 29 марта, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон намерен принять участие в Параде Победы в Москве 9 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади в Москве. 9 мая 2015 года

Как сообщил Додон на пресс-конференции в Кишиневе 28 марта, он получил соответствующее приглашение от президента России Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM. Додон не исключил, что отправится в Москву в сопровождении президентской роты почетного караула.

В то же время, отвечая на вопрос о том, примет ли он участие в Международном экономическом форуме в Ялте в апреле Игорь Додон сказал, что «таких планов нет».

Ранее, напомним, в ходе президентской гонки в Молдавии Додон заявил, что Крым «по факту российский», что вызвало резко негативную реакцию в Киеве. После этого Додон смягчил риторику и даже заявил, что никто не признает юридически принадлежность Крыма России, и он не может «взять на себя такой риск». Тем не менее, после победы на выборах на Украину Додон до сих пор не ездил, хотя не раз объявлял о таких планах.