Тольятти, Самарская область, 29 марта, 2017, 00:16 — ИА Регнум.



В Тольятти запустят производство грузовых автомобилей «Иван» грузоподъемностью более 40 тонн. Инициатором и владельцем проекта стал тольяттинский предприниматель Алексей Сиваков.

Главной задачей АО «Иван» будет разработка бизнес-идеи и плана по созданию нового отечественного автомобиля с большой грузоподъемностью. Предполагается, что автомобиль будет на 90% изготовлен из отечественных комплектующих: рама, подвеска, шасси и двигатель автомобиля будут продуктами местного производства.

Компания уже проделала работу по привлечению российских дизайнеров и инженеров для разработки будущих грузовиков. Сроки реализации проекта пока не раскрываются.

«Инициатива производить грузовики интересна и актуальна, однако в нынешних условиях рынка логичнее было бы вложить финансирование и потратить силы на улучшение имеющихся брендов», — такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экономист, автомобильный эксперт Валерий Быков. По его словам, бессмысленно продвигать новый бренд, когда есть авторитетные и уже занявшие свое место на рынке компании — например, КамАЗ.

На прошлой неделе, 24 марта, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в России выпускают недостаточно грузовых автомобилей, которые могли бы конкурировать с зарубежными аналогами.

На сегодня одним из главных производителей автомобилей с большой грузоподъемностью в России является КамАЗ. Компания реализует автомобили как на территории России, так и успешно поставляет автомобили на экспорт. За первые два месяца 2017 года КамАЗ увеличил реализацию своей продукции на 19% (суммарно 21% в России и 12% за рубежом).

В феврале этого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2017 году ожидается рост спроса на грузовые автомобили. Напомним, в 2016 году в России было продано более 53 тысяч грузовых автомобилей, что оказалось на 4,2% больше, чем в 2015 году.