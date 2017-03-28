Вашингтон, 29 марта, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Государственный секретарь США, российский орденоносец Рекс Тиллерсон будет добиваться от своих коллег по военному блоку НАТО усиления давления на Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Госдепа.

Kremlin.ru Игорь Сечин, Владимир Путин, Рекс Тиллерсон. Туапсе, июнь 2012 года

Сообщается, что в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран — членов альянса. На этом саммите Тиллерсон собирается указать своим коллегам на «необходимость для НАТО оказывать давление на Россию, чтобы положить конец ее агрессии против соседей и добиться выполнения минских обязательств».

Также Госдеп сообщает, что Тиллерсон будет настоятельно указывать своим коллегам, что у нынешнего президента США Дональда Трампа есть две цели относительно НАТО. Первая — это доведение странами — членами Североатлантического альянса расходов на оборону как минимум до 2% ВВП.

Вторая — расширение роли НАТО в борьбе с терроризмом.

Также Тиллерсон во время телефонного брифинга, который предваряет встречу в Брюсселе, заявил, что американские власти обсуждают вопрос о поставках Украине оборонительных вооружений, но окончательное решение пока не принято.

Напомним, в 2013 году президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Тиллерсону, который тогда занимал пост президента нефтяной компании ExxonMobil, орден Дружбы.