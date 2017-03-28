Вашингтон, 28 марта, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Министерство торговли США исключит китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE из торгового «черного списка», 28 марта сообщает Reuters.

John Karakatsanis Продукция компании ZTE

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Исключение из черного торгового списка произошло после того, как руководство компании ZTE созналось в нарушении санкций в отношении Ирана, говорится в заявлении министерства торговли США.

Власти США заявили, что введут жесткие ограничения в отношении бывшего руководителя ZTE Ши Лиронга, который обвиняется в умышленном несоблюдении требований санкционной политики США в отношении Ирана.

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Как сообщало, 24 марта США ввели санкции в отношении 30 иностранных компаний и физических лиц за предоставление Ирану стратегически важных технологий, необходимых для развития иранской ракетной программы.

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели новые санкционные меры в отношении Исламской Республики Иран в качестве ответа на испытания иранской баллистической ракеты.