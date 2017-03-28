Рига, 28 марта, 2017, 22:51 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Исключительно без лифта

Депутат сейма Латвии Имантс Парадниекс (Visu Latvijai! — «Все Латвии!») заявил, что отказывается ездить в лифтах назло России и чтобы не поддерживать российскую экономику. Об этом сегодня, 28 марта, сообщают местные СМИ.

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них (России, — прим. ИА REGNUM )», — заявил Парадниекс.

Депутат не стал уточнять: будет ли он отказываться от других благ цивилизации назло России, например от российского газа. По логике Парадниекса, Латвии нужно полностью отказаться от российской электроэнергии и жить в темноте.

Ранее Парадниекс неоднократно делал антироссийские высказывания. К примеру, он сильно возмущался тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской «Ленинград». Он назвал эту вывеску «коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране».

Парадниекс был бы безобидным городским сумасшедшим, если бы не был депутатом, а также одним из организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.