Вашингтон, 28 марта, 2017, 22:35 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Олег Дерипаска (справа)

Американское агентство Associated Press отказалось публиковать письмо бывшего советника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает телеканал RT.

Напомним, AP распространило информацию о том, что 10 лет назад Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы российского руководства в Вашингтоне. Утверждалось, что Дерипаска платил Манафорту $10 млн в год начиная с 2006 года.

Расследование основывается на некоем письме, которое Манафорт направил Дерипаске и из которого якобы следует, что между ними были финансовые взаимоотношения.

Дерипаска отверг все эти обвинения. «Я решительно отрицаю это подлое утверждение и ложь», — сказано в официальном заявлении Дерипаски, опубликованном в The Wall Street Journal.

Также Дерипаска предупредил о правовых последствиях распространения дезинформации о его связях с Манафортом, а также заявил о готовности участвовать в слушаниях в Конгрессе США.

Российские СМИ предложили AP опубликовать то самое письмо, на котором основывается расследование, но редакция агентства отказалась. «Мы отвечаем за свою публикацию», — заявила глава службы по связям с общественностью Associated Press Лорен Истон.