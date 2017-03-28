ВОЗ: в странах ЕС зафиксированы крупные вспышки кори
Стокгольм, 28 марта, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В странах Европейского союза зафиксированы крупные вспышки кори, согласно заявлению представителей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 28 марта сообщает Agence France-Presse.
«В течение последних двух лет наблюдался устойчивый процесс сокращения случаев заболевания, в этой связи особую озабоченность вызывает распространение воспалительных заболеваний кори в Европе», — заявила европейский региональный директор ВОЗ Жужанна Джакаб.
«Вспышки будут продолжаться в Европе, как и везде, пока каждая страна не достигнет уровня иммунизации, необходимой для полной защиты своего населения», — добавила Джакаб.
Напомним, в январе текущего года в европейских странах зарегистрировано более 500 случаев заражения корью.
Наибольшее число случаев заболевания обнаружено во Франции, Германии, Италии, Румынии, Польше, Швейцарии и Украине. На долю этих стран приходится 474 случая заболеваний из 559.
В этих странах уровень вакцинации против вируса ниже 95-процентного порога, который считается необходимым для защиты всего населения.
Предварительные данные за февраль показывают резкий рост числа инфекционных заболеваний, заявили представители ВОЗ. В этом году число случаев кори в Италии утроилось.