Тбилиси, 28 марта, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Из Афин первая «безвизовая» делегация Грузии 28 марта вечером направилась в Брюссель. По информации пресс-службы правительства Грузии, первую встречу в «политической столице Европы» премьер-министр Георгий Квирикашвили провел с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Gov.ge Георгий Квирикашвили и Дональд Туск

Дональд Туск поздравил грузинского премьера с началом безвизового сообщения со странами Шенгенской зоны и выразил надежду, что Грузия с еще большим усердием продолжит выполнение задач, поставленных повесткой дня евроинтеграции.

Георгий Квирикашвили поблагодарил Дональда Туска за личный вклад в процесс визовой либерализации и поздравил с повторным избранием на пост президента Европейского совета.

По заявлению премьера, либерализация визового режима с ЕС — важная мотивация для осуществления в стране положительных изменений. Он выразил надежду, что Грузия максимально использует все возможности политической ассоциации и экономической интеграции.

На встрече присутствовали министр образования и науки Александр Джеджелава, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тэдо Джапаридзе.

Первый визит делегация Грузии во главе с премьером 28 марта утром нанесла в Афины. Вместе с правительственной делегацией безвизовым режимом с ЕС воспользовались грузинские студенты и представители научных кругов. С 28 марта вступил в силу безвизовый режим между Грузией и странами Шенгенской зоны, который дает владельцам биометрических паспортов возможность без виз посещать страны ЕС сроком на 90 дней в течение любого 180-дневного периода.