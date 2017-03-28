Берлин, 28 марта, 2017, 21:58 — ИА Регнум.



ЧМ-2018

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС (правящяя в Германии партия) в бундестаге Михаэль Фукс предлагает бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который должен пройти в Российской Федерации. Об этом сегодня, 28 марта, пишет Deutsche Welle.

Фукс выразил мнение, что многие германские болельщики просто не захотят поехать в Россию. Такое мнение он обосновал тем, что в Москве и Санкт-Петербурге 26 марта прошли несогласованные митинги. Как именно несогласованные акции связаны с чемпионатом мира по футболу, Фукс не уточнил.

«Страна, которая не может гарантировать соблюдение элементарных прав граждан и фундаментальных прав, не должна проводить никакие чемпионаты мира», — сказал Фукс.

При этом он подчеркнул, что бойкот чемпионата — это крайняя мера. «Но Россия все это время ведет себя так, что балансирует на грани», — добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе готовится очередная информационная кампания против проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

После заявления Фукса уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер напомнил, что пересмотр места проведения чемпионата — исключительно в компетенции ФИФА.