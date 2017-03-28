Веллингтон, 28 марта, 2017, 21:56 — ИА Регнум.

Правительство Новой Зеландии провело 18-месячное расследование случаев физического и сексуального насилия и других нарушений в закрытой христианской коммуне на западе Новой Зеландии.

Gloriavale.org.nz Члены христианской коммуны «Глориавейл»

Заявления о физическом и сексуальном насилии, принудительных браках, принудительном разлучении с семьей, а также о контроле за кругом общения членов христианской коммуны Глориавейл вызвали масштабное 18-месячное расследование. Новозеландское издание Newsroom опубликовало во вторник эксклюзивные материалы расследования Департамента внутренних дел.

Правительственный доклад впервые предан огласке. Полиция в данный момент продолжает расследование о фактах преступлений в коммуне Глориавейл в поселке Хаупири в 65 километрах от города Греймут. Обвинения были выдвинуты в процессе 18-месячного расследования деятельности Объединенного Траста Христианской Церкви, которая управляет отдаленными религиозными общинами. Расследование проводилось специальным отделом Департамента внутренних дел, который занимается благотворительными организациями и контролирует исполнение закона о благотворительной деятельности от 2005 года.

Расследование стартовало в апреле 2015-го, когда СМИ начали сообщать о том, что все больше людей покидают общину с жалобами на физическое и сексуальное насилие, принуждение к браку, разделение с семьей и тотальный контроль социальной жизни. Во время расследования были выявлены серьезные столкновения с другими общественными институтами, кроме того, редакция Newsroom получила подтверждение от Департамента по работе с детьми, молодежью и семьей о том, что они оказывали помощь как минимум двум семьям коммуны.

Был подан ряд исков в Министерство бизнеса, инноваций и трудоустройства (MBIE) о несправедливых условиях труда, в том числе превышении норм рабочих часов, MBIE ожидает указаний от Департамента внутренних дел, чтобы начать свое собственное расследование.

Копия 33-страничного доклада, направленного в попечительский совет Глориавейл, была обнародована в соответствии с «Законом об официальной информации». Документы содержат доказательства ряда серьезных обвинений, выдвинутых в том числе против старших членов церкви. Авторы доклада делают вывод, что, несмотря на существующие доказательства наличия серьезных правонарушений, Трасту не будет вынесено официальное предупреждение, вместо этого управляющий совет коммуны обяжут сотрудничать с Департаментом внутренних дел и привести дела коммуны в надлежащее состояние.

Доклад перечисляет 18 задач, которые будут поставлены перед Глориавейл, если они хотят сохранить статус благотворительной организации, в их числе: проводить официальные открытые меры против сексуального и физического насилия в коммуне, провести соответствующего заседания правления, назначить двух внешних консультантов в совет коммуны, ввести запрет на открытие и управление банковскими счетами членов коммуны без их ведома, не изолировать членов коммуны от общества в отдельном здании в качестве наказания, разрешить общение с покинувшими коммуну членами семей, отказаться от финансирования аналогичной организации в Индии.

Исполняющая обязанности генерального директора отделения по работе с благотворительными организациями Департамента внутренних дел Джейн Пьерард отметила, что личные счета старших членов церкви будут проверяться дополнительно. Кроме того, заявления о сексуальном и физическом насилии станут предметом специального полицейского расследования и могут повлечь за собой цепочку новых проверок.

Эксперт по религии из Университета Массей Питер Лайнхэм крайне возмущен тем фактом, что Глориавейл не было вынесено официального предупреждения. «Я был действительно удивлен, ведь были обнародованы все эти данные, и дело шло к официальному предупреждению. Да, они договорились что-то там соблюдать и все такое, но ведь на самом деле они не готовы идти на уступки. Им дали сорваться с крючка, вот что произошло. Нет даже незначительных последствий, меры слишком мягкие», — заявил он.

По мнению Лайнхэма, жалобы на сексуальное насилие — крайне тревожный звонок, и это нельзя игнорировать. В докладе говорится о том, что из 18 бывших членов Глориавейл 5 женщин якобы стали жертвами сексуальных преступлений. Однако впоследствии отдельные части доклада были отредактированы. «Утверждалось, что члены коммуны подвергались сексуальному насилию, часто со стороны одного и того же члена (или одних и тех же членов) коммуны, также жертвы утверждают, что руководство было в курсе, предъявляло обвинения жертвам, не предпринимало никаких мер или недостаточно вникало в суть происходящего», — говорится в докладе. Следователи уже передали эту информацию в полицию, которая продолжит расследование.

«Удивительно, что протоколы других церквей всегда обязывали их сообщать в полицию о фактах физического или сексуального насилия, в данном случае в регламенте Глориавейл записано, что все жалобы рассматриваются внутри сообщества», — рассказывает Лайнхэм. Предполагается, что покаяние и прощение положено в основу процесса разбора жалоб, после этого жертва «вольна» обращаться в полицию, если итог ее не удовлетворил. «То есть они фактически заявляют, что не планируют доводить «эти разногласия» до суда. Покаяние — это прекрасно, но, если было совершено преступление против личности, оно должно разбираться по законам нашей страны. Это неправильно, в данном случае мы имеем дело с закрытым обществом, в котором рядовому участнику крайне сложно высказаться».

В процессе расследования выяснилось, что, несмотря на то, что обществом управляют три попечителя, основатель коммуны Хоупфул Кристиан имеет существенное влияние на принимаемые решения и его роль в коммуне описывается как «Пастырь-наблюдатель». При этом Кристиан — осужденный педофил-насильник, ранее носивший имя Невилл Купер. Кристиан отбывает наказание за сексуальные преступления в отношении двух девочек, и нет информации, что он связан с текущими обвинениями. Его роль — духовное руководство, он не принимает решений по управлению обществом. Работать с Департаментом будут три нынешних попечителя.

В процессе расследования выяснилось, что каждый член общины подписывается под сводом особых правил, в частности соглашается с тем, что в общине присутствует разделение труда на мужские и женские обязанности, члены общины оканчивают школу в 15, обязаны сдать все свое имущество в общий фонд и передать права на управление и владение активами общине. По информации от бывших членов общины, людей вынуждали подписывать эти документы, и когда они принимали решение покинуть коммуну, они уходили ни с чем, абсолютно с пустыми руками.

В докладе говорится, что попечители признали, что данный аспект должен быть доработан. Теперь при подписании подобных документов должен будет присутствовать адвокат, который сможет разъяснить подписанту все правовые и финансовые последствия происходящего.

Такое масштабное расследование впервые проводится в истории Глориавейл, в целом ранее подобных прецедентов в Новой Зеландии не возникало. Во время работы Департамента были опрошены все попечители коммуны, 18 людей, покинувших поселение, люди, которые помогали беглецам уехать, был проведен анализ финансовой деятельности объединения, а также проанализирована история взаимодействия коммуны с полицией Новой Зеландии, Министерством социального развития, Министерством бизнеса, инноваций и трудоустройства (MBIE). Ожидается ряд дополнительных мер, в том числе серьезное полицейское расследование.