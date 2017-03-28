Минск, 28 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум. В Белоруссии будет создана республиканская система мониторинга общественной безопасности, которая объединит тысячи видеокамер и специальных детекторов по всей стране. Об этом 28 марта сообщил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Игорь Шуневич по итогам совещания у главы республики.

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«Глава государства принял наше предложение о том, что такая система уместна и необходима в любом цивилизованном государстве, и поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией проекта», — приводит слова министра госинформагентство БелТА.

Шуневич отметил, что в данном вопросе Минск не изобретает велосипед, так как во всех развитых странах подобные проекты уже реализованы в той или иной форме. При этом, по его словам, в Белоруссии система мониторинга будет создана не на пустом месте. «У нас уже есть определённые элементы этой системы, в том числе несколько тысяч объектов, оборудованных видеокамерами, линии передачи данных, сервера, локальные сети. Система создаётся, чтобы это всё объединить», — пояснил он.

Предполагается, что каждый собственник того или иного объекта будет иметь возможность оборудовать его видеокамерами и подключиться к общей системе мониторинга для обеспечения охраны, безопасных условий жизни и труда, отметил Шуневич.

Он уточнил, что для частного бизнеса и граждан это будет «не обязанность, а возможность», в то же время до 4 тысяч объектов в течение одного-двух лет будут оборудованы системами видеонаблюдения «в обязательном порядке в связи с уже существующей нормативной базой».

По словам министра, на ближайшем этапе планируется решить вопросы, связанные с выбором «оператора, который будет генерировать все идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки «железа» и заканчивая эксплуатацией».

Решение о создании республиканской системы мониторинга общественной безопасности принято Александром Лукашенко на фоне массовых акций протеста оппозиции против так называемого «декрета о тунеядцах», которые с февраля проходят в Минске и других крупных городах Белоруссии. Большинство состоявшихся акций было несанкцианировано и сопровождалось задержаниями десятков участников.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе КГБ Белоруссии объявило о предотвращении подготовки массовых беспорядков в столице и задержании 26 человек в рамках возбуждённого по данному факту уголовного дела. Задержаны были, в частности, активисты «Белого легиона» (аналог украинских радикальных организаций правого толка), а также «Молодого фронта».

По итогам 29 обысков, проведённых по местам их жительства и пребывания, у боевиков было изъято огнестрельное оружие, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления взрывных устройств, бронежилеты и каски, медицинские аптечки натовского образца, пособия по ведению боевых действий в городе и другие предметы.

Также сообщалось, что КГБ Белоруссии располагает информацией о планировавшемся прибытии в Минск боевиков с Украины.