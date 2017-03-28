Краснодар, 29 марта, 2017, 00:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае почтили память Героя России, полковника Ряфагатя Хабибуллина, погибшего в Сирии при исполнении служебного долга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа, в день рождения летчика-аса — 28 марта — в городе Кореновске состоялось торжественное открытие бюста отважному командиру вертолетного полка.

Фото со страницы в Facebook Евгения Пергуна vk.com/enpergun Бюст герою России Рафагатю Хабибуллину

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На Кубани простятся с погибшим в Сирии полковником Ряфагатем Хабибуллиным

Его установили на Аллее славы. На церемонии открытия памятника присутствовали вдова погибшего летчика Рафагатя Хабибуллина, командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, представители местных властей, общественных и патриотических организаций, а также ветераны Военно-воздушных сил (ВВС).

«Я личном был знаком с Ряфагатем Махмутовичем, его имя в нашем городе знакомо многим. Сегодня ему бы исполнилось 52 года. Он жил в Кореновске и командовал одной из самых лучших авиабаз в России, был постоянным участником мероприятий военно-патриотической направленности. Воспитывал подрастающее поколение на своем личном примере, выполняя с честью свой воинский и гражданский долг. Для всех нас он был и остается настоящим Героем, патриотом свой родины, таким, каким и подобает быть Офицеру. Его имя навсегда вписано в историю российской авиации и в историю города», — сказал на торжественной церемонии глава Кореновска Евгений Пергун.

После возложения цветов и траурного митинга личный состав авиаполка, которым командовал Ряфагать Хабибуллин, прошел у бюста торжественным маршем.

На прошедшей неделе состоялось еще одно важное торжественное событие в городе Кореновске. 24 марта на территории войсковой части 35 666 был открыт мемориальный комплекс, увековечивающий память полковника Ряфагатя Хабибуллина. Чести открыть мемориал удостоились командир воинской части Евгений Суходольской и сын погибшего Героя России.

Напомним, полковник Ряфагать Хабибуллин погиб в Сирийской Арабской Республике в районе Пальмиры 8 июля 2016 года при выполнении задания по облету сирийского вертолета Ми-25, находящегося на земле под угрозой захвата боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Командир экипажа Ряфагать Хабибуллин принял решение атаковать террористов.

Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано, при этом был израсходован весь боекомплект. При развороте на обратный курс огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Весь экипаж вертолета погиб.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента РФ от 28 июля 2016 года полковнику Ряфагатю Хабибуллину было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кореновске уже установлен один памятник погибшему летчику. Бюст был открыт на территории школы № 3, ранее названной в честь Хабибуллина. Кроме того, одна из улиц города теперь носит имя прославленного летчика-аса.