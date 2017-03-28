Лондон, 28 марта, 2017, 21:35 — ИА Регнум.



Calum Hutchinson Флаги Шотландии, Великобритании и ЕС

Власти Великобритании не намерены обсуждать с властями Шотландии новый референдум о выходе королевства из Соединенного королевства до завершения процедуры Brexit. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 28 марта, канцелярия правительства Великобритании.

В заявлении сказано, что правительство Великобритании не начнет переговоров о проведении повторного референдума с властями Шотландии до тех пор, пока не будет завершена процедура выхода Соединенного королевства из Евросоюза.

«Мы не начнем переговоры по предложению о проведении референдума. Было бы нечестным по отношению к шотландцам просить их принимать важное решение о независимости без необходимой для этого информации о будущих отношениях Британии и ЕС», — сказано в заявлении правительства Великобритании.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Ассамблея (парламент) Шотландии, как и ожидалось, поддержал идею первого министра Николы Стерджен о проведении нового референдума о независимости региона.

За повторный референдум голосовала Шотландская национальная партия (SNP) и «зеленые». Теперь Стеджен может подать официальный запрос в парламент Великобритании о проведении повторного референдума.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не поддерживает идею повторного референдума о выходе Шотландии из Соединенного королевства.