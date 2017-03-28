Екатеринбург, 28 марта, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Долги сотрудникам Муниципального объединения автобусных предприятий обещают выплатить в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Как отметил генеральный директор предприятия Владимир Кайсаров, причина задержки зарплаты в том, что первый квартал «традиционно провальный в плане финансов». В январе и феврале выручка оказалось гораздо ниже ожидаемой. Но уже в марте доходы предприятия возросли, обнадёжил руководитель.

Сейчас на выплату зарплаты предприятие направляет все заработанные деньги. В первую очередь, водителям и кондукторам.

Период задержки составляет «всего две недели». К 3−4 апреля задолженность планируется полностью погасить. А в апреле-мае ситуация должна полностью стабилизироваться, уверяет руководитель.

Отметим, ранее городские власти заявляли о том, что на предприятии нет долгов по зарплате. Тем не менее, вчера, 27 марта, прокуратура отчиталась о выявлении на МОАП задолженности в размере 9,4 млн рублей. Это долг за февраль перед 1709 работниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 марта, транспортники Екатеринбурга вышли на митинг. Они требовали повышения зарплаты и своевременной её выплаты. Сейчас размер их заработка, по их же словам, колеблется в диапазоне от 11 тыс. до 20 тыс. рублей.