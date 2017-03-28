Москва, 28 марта, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Город направил 5 тысяч уведомлений семьям, состоящим на жилищном учете города Москвы, о необходимости прохождения перерегистрации для дальнейшего улучшения жилищных условий, сообщила 28 марта пресс-служба департамента городского имущества (ДГИ) Москвы.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

«За последние 6 лет очередь на жилье в Москве сократилась в 2 раза. В прошлом году в общей сложности почти 3 тысячи семей улучшили свои жилищные условия с помощью города. В 2017 году мы рассчитываем оказать поддержку 4 тысячам семей», — подчеркнул Максим Гаман.

В сообщении также говорится, что за 2 месяца 2017 года более 600 семей предоставили согласие на различные варианты решения квартирного вопроса в рамках Государственной программы города Москвы «Жилище». Из них в текущем году 234 семьи-очередников уже обеспечены городом жилыми помещениями. Еще 181 семья получила субсидию на приобретение жилья. Всего на 2017 год запланировано 6 млрд рублей бюджетных средств на предоставление субсидии для приобретения или строительства жилых помещений, что позволит улучшить жилищные условия более 2 тысячам семей.

Отчет департамента ИА REGNUM прокомментировала председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова. Она прямо заявила о том, что: «Разослать предложения совсем не означает выдать жилье или предоставить субсидию. Очередники ранее 1991 года постановки (27 и более лет в очереди) до сих пор не получили положенные законодательством квартиры».

По ее словам, в их организацию поступают жалобы от очередников 1990 года постановки, получившие предложения, но никак не дождавшиеся предоставления жилья. Департамент городского имущества вынуждает очередников судиться за предоставление квартир. Так, очередник Светлана Филатова вставшая на учет в апреле 1990 года, выиграла не один суд, но сотрудники департамента всячески тянут время и вместо предоставления квартиры вновь и вновь пытаются обжаловать решения судов.

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Общественница также напомнила, за счет чего по ее мнению, удалось достичь тех показателей, которые озвучивают чиновники. По ее словам, сокращение очереди на предоставление жилья в последние годы произошло не только за счет обеспечения граждан жилыми помещениями либо предоставления очередникам соответствующей выплаты, но и в результате необоснованного снятия заявителей с жилищного учета. В ДГИ отчитавшись в том, что сократили в 2 раза очередь умолчали, что в 2012—2014 гг. была массовая практика незаконного снятия с учета граждан без предоставления жилья. Этот показатель доходил до 52% от общей доли снятых с учета семей. Данная проблема была озвучена в докладах Уполномоченного по правам человека г. Москвы: в 2012 (36 страница доклада) и 2013 (23 страница доклада) годах.

«По состоянию на 24 марта 2017 года объем исполнения бюджета по субсидиям равен лишь 7%, тогда как ДЖПиЖФ (так назывался ДГИ до реорганизации прим. ИА REGNUM ) уже к концу первого квартала осваивал 100% бюджета, а в четвертом квартале умудрялся вновь выдать нереализованные субсидии очередникам! На фоне этого упразднение отдельной очереди на субсидии для многодетных семей (05Б0104) на покупку жилья не только нарушает Цели и Задачи государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012−2018 гг., но и выглядит просто абсурдом, — отметила Мартьянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2017 года «Очередники Москвы» вышли с пикетами к зданию мэрии с требованием выполнить обязательства перед очередниками на жилье. К столь решительным действиям людей побудило то, что в 2014 году после реорганизации департамента жилищной политики и жилищного фонда (ДЖПиЖФ) в департамент городского имущества (ДГИ), его новое руководство перестало обеспечивать в должном объеме очередников города Москвы социальным жильем и финансовыми средствами на покупку жилья.

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