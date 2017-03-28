Краснодар, 29 марта, 2017, 01:03 — ИА Регнум.



Пресс-служба Администрации Краснодарского края Вадим Сергеев

В департаменте строительства Краснодарского края произведены кадровые назначения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 29 марта, ведомство возглавит Вадим Сергеев.

Распоряжение о его назначении на должность руководителя структурного подразделения краевой администрации накануне подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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Ранее исполняющим обязанности руководителя был Георгий Иващенко. Добавим, что пока на официальном сайте департамента строительства Краснодарского края в разделе руководство значится именно его фамилия.

Новый назначенец после службы в армии с 1999 по 2003 год работал начальником высоковольтных электрических сетей ГУП «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго». Затем до 2010 года работал на руководящих должностях в области энергетики.

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В 2010 году Вадим Сергеев был назначен начальником межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, затем заместителем руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. С 2014 года занимал должность руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта кадровые изменения произошли и в департаменте внутренней политики Краснодарского края. Свой пост покинул Виктор Трушев, проработавший главой ведомства немногим более года. Его заменил в этой должности Алексей Копайгородский, до этого работавший в администрации Краснодара в должности заместителя главы города.