Великий Новгород, 28 марта, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Участниками проекта «Бережливая поликлиника» в Новгородской области стали детская поликлиника №2 и поликлиника №4 Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ). Об этом сообщила сегодня, 28 марта, пресс-служба регионального департамента здравоохранения, отметив, что реализация проекта начата в марте.

Медицинский работник

В поликлиниках, которые участвуют в проекте, планируется внедрить единые правила оборота и сохранности медицинских карт, увеличить количество окон для обслуживания пациентов на стойке регистратора. В сентябре 2017 года в Центральной городской клинической больнице появится администратор регистратуры, который будет помогать пациентам записаться на приём к врачу с помощью электронной очереди или онлайн. Предполагается не только повысить профессиональный уровень работников регистратур, но и провести работу по перепланировке помещений первого этажа поликлиник.

Эти работы запланированы на летние месяцы, «когда пациентов становится меньше по объективным причинам», отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Новгородской области. Организация работы регистратур в новых условиях планируется с августа 2017 года.

В пресс-службе департамента заявили, что в 2018—2019 годах планируется сделать «бережливыми» ещё пять поликлиник: №1, №3, детские поликлиники №1, №3 и детскую стоматологическую поликлинику, а также городской травмпункт.

Средства на реализацию проекта планируется изыскать из нескольких источников: фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета и средств, полученных от предпринимательской деятельности ЦГКБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о реализации в Новгородской области пилотных проектов Министерства здравоохранения РФ, в том числе проекта «Бережливая поликлиника», заявил врио губернатора региона Андрей Никитин по итогам Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте России. В настоящее время пилотный проект «Бережливая поликлиника» Минздрав реализует в трёх регионах — Калининграде, Севастополе и Ярославле.