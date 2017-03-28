Скопье, 28 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. 28 марта на стадионе «Национальная арена Филипп II Македонский» был разыгран товарищеский матч между сборными Македонии и Беларуси. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 40-й минуте Стефан Спировски открыл счет ударом из-за пределов штрафной в левую шестерку — 1:0.

В середине второго тайма Горан Пандев удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел с левого фланга — 2:0.

Через 8 минут Пандев оформил дубль ударом головы после подачи левого защитника «Лугано» Эгзияна Алиовски — 3:0.

Статистика матча (Македония/Беларусь)

Удары 3/0

Удары в створ 3/0

Владение 47%/53%

Составы на матч:

Македония: Димитриевски, Ристевски, Мойсов, Шиков, Алиовски, Трайковски, Пандев, Стьепанович, Спировски, Нестеровски.

Беларусь: Гутор, Драгун, Поляков, Политевич, Савицки, Стасевич, Кендыш, Кисляк, Сиваков, Родионов, Володько.

Голы: Спировски 40 — 1:0, Пандев 61 — 2:0, Пандев 69 — 3:0.