Сборная Македонии одержала вторую победу подряд
Скопье, 28 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. 28 марта на стадионе «Национальная арена Филипп II Македонский» был разыгран товарищеский матч между сборными Македонии и Беларуси. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На 40-й минуте Стефан Спировски открыл счет ударом из-за пределов штрафной в левую шестерку — 1:0.
В середине второго тайма Горан Пандев удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел с левого фланга — 2:0.
Через 8 минут Пандев оформил дубль ударом головы после подачи левого защитника «Лугано» Эгзияна Алиовски — 3:0.
Статистика матча (Македония/Беларусь)
Удары 3/0
Удары в створ 3/0
Владение 47%/53%
Составы на матч:
Македония: Димитриевски, Ристевски, Мойсов, Шиков, Алиовски, Трайковски, Пандев, Стьепанович, Спировски, Нестеровски.
Беларусь: Гутор, Драгун, Поляков, Политевич, Савицки, Стасевич, Кендыш, Кисляк, Сиваков, Родионов, Володько.
Голы: Спировски 40 — 1:0, Пандев 61 — 2:0, Пандев 69 — 3:0.