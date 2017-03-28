Таллин, 28 марта, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 28 марта на стадионе «Ле Кок Арена» был разыгран товарищеский матч между сборными Эстонии и Хорватии. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

В дебюте тайма полузащитник «Богемианса 1905» Сим Лутс открыл счет, прошив вратаря точным ударом в ближний угол — 1:0.

На 82-й минуте матча хавбэк «Ягеллонии» Константин Васильев удвоил преимущество хозяев поля — 2:0. Ассистом отметился Сим Лутс.

Через 2 минуты левый вингер «Габалы» Сергей Зенев довел счет до разгромного — 3:0. Голевую передачу на свой счет записал Константин Васильев.

Статистика матча (Эстония/Хорватия)

Удары 7/14

Удары в створ 6/7

Владение 52%/48%

Составы на матч:

Эстония: Аксалу, Клаван, Калласте, Баранов, Тенисте, Метс, Дмитриев, Лутс, Тумет, Аниер, Кяйт.

Хорватия: Калинич, Вида, Митрович, Лескович, Рог, Брадарич, Ковачич, Пьяца, Крамарич, Перишич, Чоп.

Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.

Предупреждения: Баранов — 45, Лескович — 67.

Голы: Лутс 1 — 1:0, Васильев 82 — 2:0, Зенев 84 — 3:0.