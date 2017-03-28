Сборная Эстонии разгромила сильную Хорватию — 3:0
Таллин, 28 марта, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 28 марта на стадионе «Ле Кок Арена» был разыгран товарищеский матч между сборными Эстонии и Хорватии. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В дебюте тайма полузащитник «Богемианса 1905» Сим Лутс открыл счет, прошив вратаря точным ударом в ближний угол — 1:0.
На 82-й минуте матча хавбэк «Ягеллонии» Константин Васильев удвоил преимущество хозяев поля — 2:0. Ассистом отметился Сим Лутс.
Через 2 минуты левый вингер «Габалы» Сергей Зенев довел счет до разгромного — 3:0. Голевую передачу на свой счет записал Константин Васильев.
Статистика матча (Эстония/Хорватия)
Удары 7/14
Удары в створ 6/7
Владение 52%/48%
Составы на матч:
Эстония: Аксалу, Клаван, Калласте, Баранов, Тенисте, Метс, Дмитриев, Лутс, Тумет, Аниер, Кяйт.
Хорватия: Калинич, Вида, Митрович, Лескович, Рог, Брадарич, Ковачич, Пьяца, Крамарич, Перишич, Чоп.
Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.
Предупреждения: Баранов — 45, Лескович — 67.
Голы: Лутс 1 — 1:0, Васильев 82 — 2:0, Зенев 84 — 3:0.