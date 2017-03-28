Минск, 28 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров и без посредников решить нагорно-карабахский конфликт. Об этом белорусский президент заявил на встрече с послом Армении в Белоруссии Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Минске.

Http://president.gov.by Александр Лукашенко и Армен Хачатрян

«Есть острые вопросы — у армян, у белорусов. Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу — это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но когда у меня президент Армении или в Армении спрашивают об этом, или в Азербайджане — президент или азербайджанцы об этом спрашивают — у меня позиция, где бы я ни был, одна: люди достойны жить достойно. Дальше я говорю — не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно. Какое это достойно, если ты каждый день чувствуешь, что тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться. Поэтому наша позиция однозначная — Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение — не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему. Если они захотят кого-то в гаранты взять, они вдвоем пусть определятся. Сегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос», — сказал Лукашенко (цитаты по belta. by).

Но, главное, как считает глава Белоруссии, это люди. «Нельзя в политику разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее. Надо, чтобы людям было хорошо. Что хорошего, если там где-то в Украине, то с одной, то с другой стороны начинают бомбить, и гибнут люди? О чем здесь можно говорить? Я хочу, чтобы вы как наш близкий друг знали мою позицию. Но это, когда у меня спрашивают. Если не спрашивают, это не мое дело. Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Белоруссии, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее. Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего, — заявил глава государства. — Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят».

Глава государства также добавил: «Поэтому вы должны знать самое главное — что мы были близкими народами, мы такими и останемся. К Азербайджану Армения относится по-разному, но это тоже наш близкий народ, государство, с которым мы были в одной стране. Почему мы должны с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться? Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому, зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят. Это такая позиция, исходя из мудрости и белорусского народа, и армянского».

Как ранее писало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно позволял себе выпады против союзника по ОДКБ и ЕАЭС — Еревана. Последняя заключалась в неоднозначно трактованном со стороны общественности ряда стран акте выдачи блогера Александра Лапшина Баку в феврале 2017 года, обвиняемого в незаконном пребывании на территории Азербайджана, в частности, Нагорного Карабаха. Лапшин, будучи гражданином России, Украины и Израиля, посещал в 2011—2012 гг. Нагорный Карабах, результатом чего стали популярные посты в его блоге.

Лукашенко на встрече с армянским послом прокомментировал также экстрадицию Лапшина.

«Помните, Лапшин. Слушайте, при чем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала. Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно».

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта ведётся при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В состав Минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Странами-сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция.

Азербайджан неоднократно призывал изменить формат переговоров и вывести их из-под формата Минской группы. Данную позицию не поддержала как Армения, так и страны-сопредседатели Минской группы.

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