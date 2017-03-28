Киев, 28 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В Донбассе противоборствующие стороны продолжат вести спорадические обстрелы с применением артиллерии калибров 122 и 152 мм, танков, БМП и стрелкового вооружения. Об этом 28 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Ясное, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка, Спартак, Донецк (район аэропорта и Петровский район).

«За прошедшие сутки ВС Украины 68 раз нарушили режим прекращения огня… При обстрелах украинские силовики применяли тяжелую артиллерию калибра 152 и 122 мм, танки, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. В результате огня со стороны ВСУ повреждения получили девять жилых домов. Из них: в Докучаевске — один дом по ул. Щорса, 28; в поселке Ясное — семь домов по ул. Валова, 13/2 и 17, Победы, 14, 16, 17, 19, 28; один дом в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка, по ул. Карнавальная, 93», — рассказал Басурин.

По его словам, в Донбассе отложена плановая ротация украинских подразделений из-за нехватки личного состава. Басурин отметил, что в прифронтовых городах Донетчины украинские военные ввели комендантский час. «В связи с этим среди военнослужащих бригад, ожидающих демобилизации, начались волнения, перерастающие в неповиновение приказам командиров. Так, в 1 батальоне 92 отдельной механизированной бригады, в районе Красногоровки, один военнослужащий совершил самоубийство. Кроме того, отмечаются массовые случаи дезертирства военнослужащих из расположения частей, которые привели к тому, что командование «АТО» было вынуждено ввести комендантский час с 22:00 до 5:00 в населенных пунктах Краматорск, Дзержинск, Димитров и Константиновка», — сказал Басурин.

Он сообщил, что Украина продолжает стягивать в Донбасс тяжелую технику.

«По данным нашей разведки, в районе Авдеевки, 5 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение танкового взвода из состава 72 омбр ВСУ. В районе населенного пункта Победа, 6,5 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение батареи 122-мм гаубиц Д-30 из состава 92 омбр», — добавил Басурин.

При этом и.о. мэра Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что сегодня днем под артобстрел попали позиции ДНР в районе пос. Байрак. Вблизи местной школы разорвались снаряды. «Сегодня днем вблизи школы в поселке Байрак были несколько прилетов из артиллерии калибра 152 мм», — сказал Приходько, уточнив, что пострадавших среди мирного населения нет.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко отметил, что украинские войска выпустили более 280 снарядов, мин и гранат в результате 10 нарушений режима тишины. «Всего по территории республики было выпущено более 280 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

По его словам, в Донбассе командиры подразделений ВСУ воруют денежное довольствие у солдат. «Сегодняшнюю структуру ВСУ уже нельзя назвать армией. Руководство Министерства обороны Украины нещадно обворовывает своих же солдат. При проведении проверки подразделений в зоне так называемой «АТО» заместителем командующего оперативно-тактической группировки «Луганск» выявлены факты хищения денежного довольствия военнослужащих, которые уже длительное время отсутствуют в расположении части. Предприимчивые командиры заставили своих подчиненных сдать им все личные документы, в том числе и банковские карты. В этой связи деньги военнослужащих вместо них получают совершенно другие люди», — рассказал Марочко.

Он прогнозирует, что размеры хищений в ВСУ достигли таких масштабов, что «военнослужащие могут в ближайшее время остаться не только без вооружения, но и без питания». «Такие прогнозы уже не боятся подтверждать даже украинские депутаты. В связи с этим, мы призываем бойцов ВСУ: переходите в ряды Народной милиции ЛНР, где вам будет обеспечено полное обмундирование и трехразовое питание», — сказал Марочко.

Он также подтвердил информацию о том, что в районе г. Счастье украинские военные возвели оборонительные рубежи в районе местного кладбища и заняли дома местных жителей. Соответствующее видео было выложено на канале Уoutube.

В то же время пресс-служба МГБ ЛНР сообщила, что в Краснодонском районе силовики ЛНР обнаружили тайник украинских спецслужб, из которого изъяли более 500 единиц оружия и боеприпасов. «В рамках оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также реализации мероприятий по предотвращению террористических актов и деятельности диверсионных групп на территории республики, сотрудниками Министерства госбезопасности ЛНР в Краснодонском районе выявлен «схрон» с оружием и боеприпасами», — говорится в сообщении.

«Из тайника, оборудованного в лесополосе в районе населенного пункта Новоанновка, изъято два автомата, два противотанковых гранатомета, три выстрела к противотанковому гранатомету, 10 гранат различного радиуса действия, девять запалов к ручной гранате, пистолет и более 500 патронов. Характер закладки свидетельствует, что указанный тайник оборудован представителями украинских спецслужб для использования диверсионно-разведывательными группами», — пояснили в ведомстве.

Спикер пресс-центра штаба АТО Мотузяник в свою очередь заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, пятеро — получили ранения и травмы».

Он рассказал, что вчера на Донецком направлении основные боевые действия велись на Светлодарской дуге, в Новолуганском, а также под Авдеевкой. «Враг около 15 раз применял минометы и дважды — танки. Количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения — более 170. «Оккупанты» стреляли и днем, и ночью, однако активность врага резко возросла вечером, во время заката. Неспокойно вчера было в Новгородском и Песках», — сказал Мотузяник.

По его словам, в Попаснянском районе (на Луганском направлении) ВС ЛНР продолжают мощные артобстрелы опорных пунктов ВСУ с применением 120-мм минометов и 152-мм пушек (выпущено более 40 мин и снарядов).

Мотузяник отметил улучшение обстановки на Мариупольском направлении, где количество обстрелов со стороны ДНР снизилась более чем вдвое. «Однако они организовали пять мощных минометных обстрелов — два в Марьинке и по одному в Красногоровке, Павлополе и Гнутовом. При этом выпустили около 70 мин. Также в Гнутовом и Широкино стреляли вражеские снайперы», — подчеркнул полковник Мотузяник.

Также сегодня, 28 марта, украинские военные и волонтеры начали эвакуацию жителей пос. Зайцево (под Горловкой). Людей (до 100 человек) эвакуируют в соседний г.Святогорск. В поселке в основном остались пенсионеры, поскольку именно пожилым людям труднее всего переехать на новое место. В поселке больше года нет воды, света, газа, а в последнее время усилились артобстрелы.

Кроме того, сегодня в соцсетях фанатов ФК «Шахтер» прошло сообщение о гибели в боях под Горловкой уроженца Донецка и болельщика горняков Влада Писаренко (позывной «Растишка»). Ему исполнился 21 год. «Вчера, 27 марта под Горловкой в бою погиб наш земляк, брат и соратник, молодой парень Влад Писаренко, позывной «Растишка». Ему было 21. Он был патриотом Украины, родной Донецк, очень любил «Шахтер» и был его верным фанатом. Погиб молодым, но успел доказать, что он настоящий мужчина и воин с большой буквы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Докучаевске и Трудовском (под Донецком) в результате ведения боевых действий были разрушены девять домов. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня». 21 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. По состоянию на 28 марта 2017 года развод сил не произошел только в районе станицы Луганской. Стороны регулярно срывают развод сил и средств. Ранее, 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР и ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.