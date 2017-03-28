Воронеж, 28 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения законодательства при проведении полицией проверок по заявлениям о жестоком обращении с животными выявила прокуратура Воронежа в ходе проверок. В числе таких нарушений — укрытие таких преступлений от учета, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 28 марта.

Цитата из к/ф «Белый Бим Черное ухо». реж. Станислав Ростоцкий. 1976. СССР Привал

Проверки о фактах жестокого обращения с животными, в том числе их убийствах прокуратура провела по обращениям жителей и сообщениям СМИ.

«Прокуратурой города выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, допускаемые сотрудниками полиции при проведении доследственных проверок по заявлениям о жестоком обращении с животными, вплоть до укрытия преступлений от учета», — сообщил представитель прокуратуры.

Так, в ноябре прошлого года на улице Курчатова погиб домашний пудель. Согласно заключению эксперта, животное погибло в результате отравления изониазидом (тубазидом) — распространенное противотуберкулезное средство, которое для собак является ядом. Материальный ущерб, нанесенный владельцам собаки, оценили в 100 тыс. рублей. Однако в полиции дело по заявлению об убийстве пуделя в возбуждении дела отказали. Уголовное дело возбудили только спустя четыре месяца после гибели животного — по требованию прокуратуры.

С целью устранения выявленных нарушений при проведении процессуальных проверок по сообщениям об отравлениях и гибели собак прокуратурой города внесено представление начальнику управления МВД России по городу Воронежу, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Отметим, что в феврале этого года управление экологии обратилось в полицию с просьбой найти и наказать виновных в убийстве и издевательстве над бездомными щенками в поселке Тенистый в Советском районе Воронежа. Щенки жили на свалке — их подкармливали местные жители. Волонтеры подыскали нескольким из них хозяев. Однако за день до того, как щенков планировали забрать, неизвестные избили собак: у двоих были сломаны челюсти, еще у одного сильнейшие ушибы, у двоих ссадины. Позже, недалеко от этого места, волонтеры обнаружили труп жестоко убитого щенка.