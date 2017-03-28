Берлин, 28 марта, 2017, 20:42 — ИА Регнум.

Берлинский суд приговорил 31-летнего гражданина Пакистана Хайдера Сайеда Мустафу к четырем годам и трем месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана, 28 марта сообщает Associated Press.

AJC1 Шпионаж

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Гражданин Пакистана был осужден за сбор обширных сведений о бывшем руководителе немецко-израильской ассоциации и о франко-израильском профессоре из экономического университета в Париже.

Все полученные данные об израильских объектах в Германии и Франции направлялись в иранское спецподразделение «Кодс», которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Напомним, Мустафа приехал в Германию в 2012 году и поступил в Бременский университет. Среди обнаруженных данных находились сотни фотографий и презентации по израильским объектам в Германии и Франции.