Красногорск, 28 марта, 2017, 20:37 — ИА Регнум. В каждом населенном пункте Подмосковья необходимо благоустроить собственные лесопарковые зоны с дорожками для прогулок с колясками. Об этом в эфире «Радио 1» заявил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

Ivannesl Лесопарк

По словам Советникова, для реализации проекта необходимо расчистить прилегающий к поселкам лесной массив. «В этом году, в Год экологии, планируем сделать акцент на лесопарках. Дело в том, что многие люди отдыхают в лесу. Но, к сожалению, если лес завален буреломом, там не пройдёшь, не погуляешь с коляской», — заявил он.

В комитете намерены расчистить завалы и организовать сеть лесопарков с пешеходными дорожками. «Планируем, что со временем у каждого крупного населённого пункта будет свой небольшой лесопарк, где можно будет гулять и общаться с природой», — пояснил он.

Отметим, что всего в Московской области насчитывается 82 парка, а в ближайшее время планируют открыть еще порядка десяти.