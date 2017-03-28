Москва, 28 марта, 2017, 20:39 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Боярышник

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) намерена продлить запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства сегодня, 28 марта.

Сообщается, что запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции будет продлен на 90 дней. На такой же срок будет введен запрет на реализацию спиртосодержащей пищевой продукции. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о суррогатах, которые появились на рынке после запрета спиртосодержащей непищевых спиртовых настоек.

Напомним, запрет на реализацию настоек с содержанием алкоголя свыше 25% процентов был введен в России в конце 2016 года сроком на 30 суток.

Такая мера была предложена Роспотребнадзором после резонансного случая отравления и гибели людей непищевой спиртосодержащей продукцией в Иркутске. Тогда после употребления спиртосодержащего концентрата для ванн «Боярышник» умерли более 70 человек. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поддержал инициативу Роспотребнадзора и запрет был введен.

Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток.

По словам Поповой нынешнее продление — это поручение председателя правительства.