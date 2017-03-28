Москва, 28 марта, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение интереса населения к инвестиционным счетам, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Катасонов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Предлагается увеличить размер инвестиционного налогового вычета до 1 млн рублей.

Авторы считают такое решение актуальным: сейчас физлица могут внести на индивидуальный инвестиционный счет максимум 400 тыс. рублей, но Госдума приняла в первом чтении поправки в статью 10.2−1 федерального закона «О рынке ценных бумаг», положения которого предусматривают увеличение предельного ежегодного взноса на счет до 1 млн рублей.

Депутатам «представляется целесообразным увеличить также и размер инвестиционного налогового вычета до 1 млн рублей».

«Принятие законопроекта позволит обеспечить приток внутренних сбережений граждан в развитие отечественного реального сектора экономики за счет активного использования физическими лицами индивидуальных инвестиционных счетов», — отмечают парламентарии.