Псков, 28 марта, 2017, 20:33 — ИА Регнум.



ИА REGNUM В детском лагере

В Псковской области средняя стоимость путёвки в детские лагеря останется на уровне 2016 года — 15 687 рублей, в санаторно-оздоровительных лагерях отдых получится несколько дороже — 19782 рубля за путёвку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, из бюджета области детям из многодетных или малообеспеченных семей, как и прежде, будут компенсировать от 50% до 100% средней стоимости путёвки.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сегодня, 28 марта, на заседании областной межведомственной комиссии отметила, что несмотря на то, что сейчас идут только весенние каникулы, «оздоровительная кампания уже стартовала, дети отдыхают в дневных лагерях». Первая группа ребят в летние смены отправится, по её словам, 29 мая.

По словам директора Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяны Богдановой отметила, всего в 2017 году будет работать 168 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Кроме того, летом в регионе откроются 22 оздоровительных лагеря (18 загородных, два санаторно-оздоровительных и два палаточных) общей вместимостью 8 тыс. детей.

В настоящее время продолжается подготовка материально-технической базы лагерей: особое внимание уделяется ревизии и ремонту инженерных систем, проведению противопожарных мероприятий, подготовке мест купания и пляжей, акарицидной обработке территорий. В трёх наиболее крупных лагерях дополнительно установят видеокамеры.

План по подготовке лагерей к летнему сезону выполнен на 68%. На эти цели в 2017 году уже израсходовано 640 тыс. рублей. К работе в летних лагерях будет привлечено более 3 тыс. педагогов, студентов, медицинских работников, поваров и работников технических специальностей.

Напомним, в бюджете Псковской области на 2017 год на оздоровление детей в детских лагерях региона запланировано более 76 млн рублей. Планируется, что в регионе будут работать 206 оздоровительных лагерей и баз отдыха, из них 21 — загородные.