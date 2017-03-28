Чебоксары, 28 марта, 2017, 21:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах взялись за нестационарные торговые объекты. Из более чем 800 объектов в городе будет демонтировано около 340. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было принято сегодня, 28 марта, на городском собрании депутатов. Власти объясняют свои действия наведением порядка на рынке розничной торговли, заверяя в социально-экономической обоснованности решения и ссылаясь на «огромное количество жалоб» от населения. Предпринимательское сообщество считает данное решение «экономически необоснованным», так как это повлечёт сокращение бюджетных доходов и снижение числа предпринимателей. Оппозиция в целом поддерживает мэрию, но полагает, что спорные объекты надо рассматривать отдельно.

ИА REGNUM Обсуждение новой схемы размещения киосков

Вслед за рынком наружной рекламы, где мэрии пришлось с боем наводить порядок, и приучать предпринимателей работать по новым правилам игры, очередь дошла до рынка розничной торговли и, в частности, нестационарных торговых объектов. Эти вопросы стали ставить сами жители, в том числе в рамках проекта «Открытый город» — особенно жаловались на расплодившихся производителей шаурмы. Власти тогда поясняли, что некоторые ушлые предприниматели просто переоборудовали торговые точки «под шаурму». И подхватили народный почин, пообещав навести порядок. В результате родилась новая схема размещения нестационарных торговых объектов, из которой предложили исключить свыше 40% киосков и павильонов.

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По данным администрации, в Чебоксарах в настоящее время в схему входят 805 нестационарных торговых объектов. В частности, 356 павильонов и киосков, 287 объектов сезонной торговли, 43 объекта сувенирной продукции, 34 летних кафе, 21 торговый навес для реализации сельскохозяйственной продукции. По итогам мониторинга мэрия предложила исключить из схемы 337 объектов.

«В том числе предлагается исключить из схемы 98 киосков и павильонов, при этом 51 из них не установлен в настоящее время. 43 места для продажи сувенирной продукции исключается, но 20 мест для реализации сувенирной продукции местных мастеров добавляется в соответствующий раздел. Сокращается также количество летних кафе, но все данные места будут переоборудованы. Кроме того, исключается 138 объектов летней нестационарной торговли, которые по результатам торгов нескольких лет не были распроданы: на них не выходили участники в связи с тем, что данные места экономически не выгодны», — пояснил замглавы администрации Чебоксар Алексей Маклыгин.

Отметим, что зал заседаний был полон: места заняли предприниматели. От их имени выступил «представитель торгово-промышленной палаты» Чувашии Владимир Данилов. Он уверял, что «отсутствует мотивировка» данного решения, что в результате «сократится не только число нестационарных торговых объектов, но и число предпринимателей». Что скажется на пополнении бюджета города и грозит «социально-экономическими последствиями для населения».

«Схемы должны действительно утверждаться органами местного самоуправления. Но при этом данные схемы должны учитывать не только интересы административной власти, но и самих предпринимателей», — сказал гость. Затем добавил: «И также горожан».

Не желая «вступать в полемику», Маклыгин напомнил депутатам, что «на территории города Чебоксары проводится комплексное реформирование и упорядочивание объектов розничной торговли», «вводится новый принцип их размещения, функционирования, администрирования».

«Согласно закону, при принятии таких решений общественного обсуждения не требуется. Но мы, конечно, прежде чем предложить вам принять такое решение, опирались на мнение жителей, которое нам транслировали и главы районов. Опирались и на отклики, которые поступали в рамках встреч с население в рамах проекта «Открытый город». И на личные приёмы, переписки и огромное количество жалоб. Подавляющее большинство тех мест, которые мы планируем исключить, это места, на которых ничего не установлено. Кроме того, на все эти объекты в данный момент отсутствуют договоры», — сказал замглавы администрации Чебоксар, подчеркнув, что в городе уже превышены нормативы размещения торговых объектов.

В обсуждение включилась только оппозиция. Лидер фракции справороссов Сергей Муравьев предложил отложить рассмотрение вопроса, создать рабочую группу и «выехать по проблемным точкам». С ним был солидарен и лидер фракции КПРФ Дмитрий Евсеев, высказав мнение, что «резко действовать не должны». Но в то же время парламентарий признал, что ряд нестационарных торговых объектов «не соответствует нормам»: «В центре города живу, вижу, в каких условиях там продают продукты питания».

Депутаты приняли во внимание оба предложения и за каждое голосовали отдельно. За то, чтобы отложить рассмотрение вопроса, проголосовали 10 депутатов, «против» был 21. Предложенный мэрией проект решения поддержал 21 депутат, «против» было 9. Воздержавшихся не было. Отметим, что на начало заседания присутствовали 36 парламентариев.

Затем произошло удивительное. Через некоторое время, когда уже успели принять ещё парочку решений, кто-то решил, что голосование по схеме нестационарных торговых объектов было нелегитимным, ссылаясь на то, что число проголосовавших не совпало с числом присутствующих. Столь странный выпад, к не меньшему удивлению, подхватили единороссы, настаивая на необходимости «переголосовать».

«Для чистоты», — согласилась на провокацию глава депутатского корпуса Ирина Клементьева, поставив вопрос «на голосование, чтобы потом переголосовать». Но эта попытка с треском провалилась: «опять не все голосовали». Тогда поступило ещё более абсурдное предложение: «проголосовать за то, чтобы оставить как было». И оно также было горячо подхвачено, и уже даже было взметнулись руки. Охладила пыл оппозиция, отметив, что голосов не хватает, потому что «нельзя депутатов заставлять голосовать».

С ними согласились. Суета прекратилась. Депутаты вернулись к повестке дня.