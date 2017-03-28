Калуга, 28 марта, 2017, 20:17 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова ИА REGNUM День знаний

В Калужской области могут ввести обязательное тестирование на наркотики для учащихся средних, высших и средних профессиональных учебных заведений. Такое предложение на заседании регионального правительства вынес на рассмотрение губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили на заседании представители министерства образования и науки области, 1178 обучающихся в 32 образовательных организациях региона с начала 2017 года прошли иммунохроматографическое тестирование, позволяющее выявлять следы наркотиков в организме. Полученные результаты позволяют говорить о том, что ситуация в регионе относительно благополучна. Лишь 0,6% школьников отказались от прохождения проверки на употребление наркотиков.

Артамонов также отметил, что в группу риска следует включать и родителей, которые препятствуют обследованию детей на употребление наркотиков. «Любой здравомыслящий человек будет только за то, чтобы ребенок прошел это тестирование, для того, чтобы в семье не было бы беды», — заявил он.

Сейчас речь идет о правовой оценке инициативы. «Можно даже принять постановление правительства, чтобы в нем были определены источники финансирования. Так, высшие заведения могут сказать: «У нас на тестирование нет средств». Дадим средства и пусть проводят. Я понимаю, что у Юрия Ивановича (уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова — прим. ИА REGNUM ) будут возражения, и он скажет, что «насильственно нельзя проверять, потребляет и пусть себе употребляет», но, тем не менее, спасать молодежь надо!».

Напомним, по данным регионального Минздрава, в 2016 году число лиц, состоящих на учете в калужском областном наркологическом диспансере с диагнозом «наркомания», уменьшилось на 4,8% и составило 1447 человек. Распространенность наркомании снизилась на 4,8% и составила 146 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с соседними регионами калужский имеет один из самых низких уровней наркотизации населения, заявляют в области.

Между тем, правоохранительными органами области в 2016 году была пресечена деятельность 407 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 41,9 кг наркотических средств и психотропных веществ. Прекращена деятельность 17 наркопритонов и перекрыто 2 контрабандных канала.

В 2017 году в регионе уже зарегистрировано более 100 наркопреступлений и 85% из них — тяжкие и особо тяжкие.

Сотрудники полиции ликвидировали 4 группировки, которые поставляли героин и синтетические наркотики. В том числе была задержана группировка из 9 человек, у которой изъяли больше одного килограмма так называемых спайсов и солей.