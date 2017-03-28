Джуба, 28 марта, 2017, 20:13 — ИА Регнум.

Четверо из шести сотрудников гуманитарных организаций, убитых в Южном Судане в минувшие выходные, были гражданами Кении, согласно заявлению правительства Кении, 28 марта сообщает Reuters.

Cia.gov Южный Судан

Шесть гуманитарных сотрудников попали в засаду 25 марта, когда выехали из столицы Джуббы в город Пибор.

«Шесть человек попали в засаду и были убиты неизвестными боевиками», — говорится в заявлении МИД Кении.

Напомним, погибшие работали в неправительственной организации GREDO, которая занималась созданием молодежных центров в Пиборе. Данная организация финансировалась ЮНИСЕФ.

В Южном Судане погибли по меньшей мере 79 сотрудников гуманитарных организаций, начиная с декабря 2013 года.

Южный Судан получил свою независимость в 2011 году, после отделения от Судана в результате «Третьей гражданской войны». В стране сразу возник внутренний конфликт между президентом Сальвой Кииром и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риком Мачаром. Противостояние продолжается до сих пор.