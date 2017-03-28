Эдинбург, Великобритания, 28 марта, 2017, 20:12 — ИА Регнум.

Парламент Шотландии провел голосование по инициативе проведения второго референдума о независимости от Великобритании. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает телеканал RT.

Colin Шотландский парламент

Отмечается, что большинство депутатов парламента Шотландии отдали свои голоса за то, чтобы провести повторный референдум о выходе королевства из Великобритании.

Напомни, 22 марта дебаты о повторном референдуме были приостановлены из-за террористического акта в Лондоне.

Проголосовавшие за второй референдум депутаты шотландского парламента пояснили, что в случае выхода королевства из Великобритании, оно подаст официальную заявку на полноправное членство в Европейском союзе.

Напомним, 18 сентября 2014 года в Шотландии состоялся референдум по выходу из состава Великобритании. Явка на референдум составила 84,5%, при этом 55,3% проголосовавших выступили против независимости Шотландии.

Наблюдатели отмечали крайне слабый контроль за процессом голосования и многочисленные нарушения. Социологические опросы, проведенные до и после референдума показали, что достаточно значительная часть проголосовавших против выхода Шотландии из состава Великобритании сделала это только потому, что такой выход означал бы и выход Шотландии из состава Европейского союза.

Но в 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе Соединенного королевства из состава ЕС и большинство подданных её величества высказались за выход. При этом, подавляющее большинство жителей Шотландии голосовали против выхода из ЕС, но голоса англичан их перевесили.

После этого шотландцы вновь решили провести референдум о выходе из состава Великобритании.