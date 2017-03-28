Вашингтон, 28 марта, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР находится на заключительной стадии подготовки шестых ядерных испытаний, согласно докладу аналитического порта 38 North, 28 марта сообщает Reuters.

Acdx КНДР

На полигоне Пангири (Punggye-ri) в провинции Хамген-Пукто на севере КНДР зафиксировано присутствие транспортных средств, происходит откачивание воды из близлежащего тоннеля, есть признаки того, что прокладываются кабели связи.

«Сочетание этих факторов свидетельствует о том, что подготовка к испытаниям идет полным ходом, включая установку контрольно-измерительных приборов. Однако спутниковые снимки не дают каких-либо окончательных доказательств наличия ядерного устройства. По ним нельзя судить о времени проведения испытания», — говорится в докладе 38 North.

Напомним, 24 марта представители оборонного ведомства Южной Кореи заявили, что КНДР может провести новые ядерные испытания в любое момент.

22 марта стало известно о проведении Пхеньяном очередных ракетных испытаний. Запуск оказался неудачным. Через несколько секунд после старта произошел взрыв. Ранее Fox News со ссылкой на источники из разведки США сообщили, что новые ядерные испытания могут пройти в КНДР в конце марта.