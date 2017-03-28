Москва, 28 марта, 2017, 19:44 — ИА Регнум.



Пресс-служба ОНФ Анастасия Новоторова

В число победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость» вошла краснодарская журналистка Анастасия Новоторова, автор и ведущая программы «Горячая линия» на телеканале «Кубань 24».

В своей программе Анастасия Новоторова рассказала более чем о сотне проблемных ситуаций, с которыми столкнулись жители региона. Многие из них удалось разрешить. Конкурсная работа Анастасии посвящена вопросам качества дорог и безопасности дорожного движения.

О своей работе и проблемах региональных журналистов в Краснодарском крае Анастасия Новоторова рассказала ИА REGNUM.

ИА REGNUM : Как Вы пришли в профессию?

Я родилась в 1985 году в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края. Это предгорье Кавказских гор. Когда мне исполнилось 6 лет, убили моего отца. Так как мы жили на границе с Карачаево-Черкесской Республикой, в поселке было неспокойно. Поэтому я, моя сестра, мама и бабушка переехали в Кировскую область. С первого по шестой класс училась в Покровской средней школе села Покровское Котельнического района. Затем в 1999 году мы с семьей вернулись в Краснодарский край. Стать журналистом я мечтала с 8-го класса. В 2004 году поступила в Краснодарский краевой колледж культуры в станице Северской на отделение «Фотовидеотворчество», после окончания которого устроилась работать на муниципальное Северское телевидение корреспондентом. В 2008 году поступила на факультет журналистики в Кубанский государственный университет. Параллельно перешла работать на муниципальное телевидение в Краснодаре «МТРК КРАСНОДАР». В 2013-м поступила в магистратуру по специальности «телерадиоведущий». С 2014 года работаю в должности специального корреспондента на телеканале «Кубань 24». Столько же веду программу «Горячая линия». Замужем. Три сына, один из них приемный.

ИА REGNUM : Какие еще социально значимые темы, кроме темы своего конкурсного материала, Вы поднимали в своей работе?

Программа «Горячая линия» создавалась специально для того, чтобы поднимать все возможные социально значимые темы. В эфир уже вышло больше 120 программ. Мы не только поднимаем тему, мы пытаемся ее по возможности решить или направить граждан по правильному пути. Каждую нашу программу консультирует эксперт. Мы поднимаем такие темы, как ЖКХ, в нее входят дороги, управляющие компании, канализации и так далее. Загрязнение окружающей среды, права и свободы человека и гражданина, невыплата зарплат, незаконные увольнения, рейдерский захват бизнеса, различные соседские войны из-за большого количества домашних животных, из-за установки АЗС прямо на участке рядом с жилыми домами. Любая тема, которая может касаться гражданско-правовых отношений, — это наша тема.

ИА REGNUM:Испытывали ли Вы давление чиновников в ходе своей работы?

Давление чиновников в ходе своей работы я испытываю постоянно. Я всегда приглашаю представителей местных властей непосредственно на место съемки, чтобы они сами все увидели, смогли трезво оценить ситуацию и услышать людей. Конечно, чиновники очень не любят, когда «Горячая линия» приезжает к ним в район или населенный пункт, потому что о нашем визите они зачастую узнают, когда мы уже находимся на месте и выслушали сторону жалобщиков. Иногда чиновники уговаривают встать на их сторону, иногда начинают оказывать давление своей значимостью. Бывали случаи жесткого прессинга.

ИА REGNUM : Что изменилось в Вашем регионе после выхода Вашего конкурсного материала, как изменилась судьба Ваших героев?

После выхода в эфир программы про дорогу об этой проблеме узнали в департаменте дорожного хозяйства края. Оказалось, что местные власти просто не подавали им заявки на установку ограждений региональной трассы. Все жалобы людей они оставляли у себя в муниципалитете. Сейчас ограждения установлены.

ИА REGNUM : Какие темы сейчас намечены для работы?

Это сложный вопрос. Тем очень много. На телефон «Горячей линии» поступает до 30 звонков в день. Но вот в данный момент мы собираемся помочь гражданам из Армавира. Их третируют соседи по совладельческому участку. Еще в планах — снять программу про аварийное общежитие в Анапе и самострои в Краснодаре.

ИА REGNUM : Ваши пожелания победителям конкурса и будущим участникам?

Победителям я желаю не останавливаться на достигнутом. Обязательно самосовершенствоваться и помогать справедливости торжествовать. Ну, а будущим участникам я желаю работать в полную силу. Даже когда Вам кажется, что весь мир против Вас, не отчаивайтесь. Если Вы выбрали журналистику — будьте готовы ко всему: и к взлетам, и к падениям. Главное — при этом всегда оставаться человеком!