Осло, 28 марта, 2017, 19:31 — ИА Регнум.

Международный форум «Арктика — территория диалога», который состоится в Архангельске 29−30 марта, создает хорошую базу для продолжения политического диалога с Россией по вопросам обоюдного интереса. Об этом говорится в заявлении для прессы министра иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде, сообщает сегодня, 28 марта, портал High North News.

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Бренде подчеркнул, что Россия — важный партнер и игрок в Арктике. По словам главы внешнеполитического ведомства королевства, «арктическое» сотрудничество является приоритетом для Норвегии. Значительная часть норвежско-российского сотрудничества на Крайнем Севере происходит на региональном уровне как в рамках Баренцева сотрудничества, так и напрямую между губерниями Северной Норвегии и регионами Северо-Запада РФ, отметил министр. Продолжается кооперация в таких сферах как образование, научные исследования, здравоохранение, коренные народы и культура, указывают в норвежском МИД.

По информации издания, Бренде не только выступит на конференции в Архангельске, но и проведёт двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Кроме того, глава МИД Норвегии вместе с главами внешнеполитических ведомств Швеции, Дании и Исландии примет участие в рабочем ужине в рамках форума и встретится с губернаторами Архангельской и Мурманской областей Игорем Орловым и Мариной Ковтун.

Напомним, что визит Бёрге Бренде в Архангельск станет первым за три года визитом главы МИД Норвегии в Россию. Из-за событий на Украине официальный Осло «заморозил» контакты с Москвой на высшем уровне.

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Как отмечает High North News, отношения России и Норвегии оставались прохладными с 2014 года, однако сейчас наблюдаются некоторые признаки «оттепели». Издание в приводит в пример грядущую встречу Лаврова и Бренде. Ранее о начале «разморозки» в отношениях между РФ и странами Северной Европы заявили журналисты британской газеты Financial Times. «Мы хотим хороших добрососедских отношений с Россией, особенно на Севере, где у нас есть общая граница и общие интересы», — цитировала газета министра промышленности и торговли Норвегии Монику Мэланд, которая в апреле 2017 года посетит Москву для участия в заседании межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Тем не менее стоит отметить, что, несмотря на все заявления властей Норвегии о важности сохранения добрососедских отношении с Россией в Арктике, регион нельзя назвать свободным от текущей геополитической повестки. Так, например, министр обороны Ине Эриксен Сёрейде неоднократно обращалась к руководству НАТО с просьбой обратить внимание на северный фланг зоны ответственности альянса, а также усилить морское присутствие сил союзников в Арктике.

В марте этого года посольство РФ в Осло заявило о том, что в случае размещения на своей территории элементов ПРО НАТО Норвегия осознанно привнесет в мирную и бесконфликтную Арктику проблему ПРО. Королевство будет играть роль НАТОвского форпоста, направленного только против России, — ведь вряд ли североевропейская страна планирует перехватывать ракеты с Ближнего Востока или из КНДР, говорится в статье, подготовленной посольством для норвежской газеты Dagbladet. Поводом для комментария посольства стала подготовительная работа, которую ведут Минобороны Норвегии и агентство по ПРО США: специалисты оценивают, как страна могла бы участвовать в системе противоракетной обороны НАТО. Известно, что пять норвежских военных кораблей могут быть оборудованы системой управляемого ракетного оружия «Иджис», к 2020 году в городе Вардё (губерния Финнмарк) планируется построить новый радар, который, вероятно, также сможет выполнять задачи в интересах ПРО.