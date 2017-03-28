Москва, 28 марта, 2017, 19:34 — ИА Регнум.



Dantk.ru Tax Free

Министерство финансов Российской Федерации планирует до конца апреля 2017 года направить в правительство и Государственную думу законопроект о механизме введения системы tax free в России. Такое заявление сделал журналистам сегодня, 28 марта, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Он заявил, что Минфину удалось достичь межведомственного консенсуса о том, как должен выглядеть механизм tax free в России. «Мы согласовали законопроект с коллегами из Минэкономразвития, Минпромторга, ФНС. Сейчас остались необходимые регламентные процедуры — прохождение оценки регулирующего воздействия и заключение Минюста. После этого законопроект будет внесен в правительство РФ», — сказал Сазонов.

По его словам, законопроект о tax free будет внесен на рассмотрение правительства в апреле этого года. До конца апреля или в начале мая он будет направлен в Госдуму.

«При удачном стечении обстоятельств мы ожидаем, что он будет принят в весеннюю сессию и, вероятнее всего, заработает с 1 октября этого года», — подчеркнул Сазонов.

Согласно подготовленному Минфином законопроекту, если в течение одного дня иностранный гражданин приобрел товары на сумму более 10 тысяч рублей, он получает право на компенсацию уплаченного им при покупках налога на добавленную стоимость (НДС). Это может быть набор товаров, то есть одной организацией может быть выпущено несколько чеков. Величина компенсации НДС будет определяться соглашением между оператором и магазином.

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Предполагается, что магазины, работающие в системе tax free будут предъявлять налоговой инспекции чек tax free с отметкой таможенной службы и с подтверждением того, что осуществлена компенсация сумм налога на добавленную стоимость иностранным гражданином. После этого магазины системы tax free будут получать вычет по НДС в полном объеме в отношении таких товаров, которые вывезены за пределы территории, а для иностранного гражданина компенсация будет равна разнице между уплаченной суммой налога и суммой услуги оператора.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены. Сумма возврата зависит от уровня НДС и от комиссионных оператора tax free. Из 130 стран, взимающих НДС, около 50 возмещают уплаченный налог нерезидентам страны в случае, если покупки делались в магазинах с соответствующим логотипом.

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Почему все граждане России без исключения вынуждены платить НДС, а иностранных граждан предлагается избавить от этой участи, Минфин РФ не пояснил.

НДС в России имеет весьма запутанную структуру. По логике, этот налог должны уплачивать те, кто эту самую добавочную стоимость прибавляет к цене товара — то есть тот, кто товар продает. На практике НДС всегда является составной частью конечной цены любого товара и оплачиваться покупателем.

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