Москва, 28 марта, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Из всех стран-участниц ЕАЭС Белоруссия в наибольшей степени пользуется возможностями интеграционного объединения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 марта заявила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая во время пресс-конференции об итогах вступления Армении и Киргизии в Евразийский экономический союз.

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«Белоруссия — государство, которое в наибольшей степени пользуется возможностями нашего единого экономического рынка в силу структуры своей экономики и торговли», — заявила Валовая.

«Белоруссия является лидером по доле нашей взаимной торговли. Если доля взаимной торговли в общем объеме торговли Союза составляет примерно 14,9% — Россия и Казахстан очень много торгуем с третьими странами, — то для Белоруссии этот показатель, как уже было сказано, составляет 52−53%. Существенно выше, чем в целом по Союзу», — продолжила Валовая, отметив, что за период после присоединения к ЕАЭС Армении и Киргизии заметно возрос объем взаимной торговли Белоруссии и с этими странами.

Таким образом, Белоруссия наиболее активно пользуется преимуществами интеграционного пространства, что особенно наглядно видно, если сравнить долю ВВП стран в ЕАЭС с долей её торговых операций.

«Доля Белоруссии в совокупном ВВП ЕЭАС составляет 3,6%. Если же возьмем взаимную торговлю, то логично представить, что это будут пропорциональные значения, около 4%. Но нет: в экспорте Белоруссия занимает порядка 27−29%, а в импорте Республика Беларусь опережает даже Российскую Федерацию. Доля Белоруссии в импорте — где-то 36%, у России — около 34%», — продолжила эксперт.

«Белоруссия и поставляет, и потребляет с общего рынка на комфортных для себя условиях гораздо большую долю продукции, чем из третьих стран», — констатировала Валовая.

По ее словам, страна может получить даже больше положительных эффектов от экономической интеграции, но для этого нужно снимать остающиеся барьеры. Анализ Евразийской экономической комиссии указывает на то, что белорусская экономика обладает очень хорошим экономическим потенциалом для развития в рамках ЕАЭС. «Это современный промышленный, сельскохозяйственный потенциал, который, конечно, будет очень востребован на территории ЕАЭС в будущем», — констатировала эксперт.

Наиболее приоритетными в рамках интеграционного процесса являются машиностроение, металлургия и химическая промышленность — «отрасли, которые прекрасно представлены в экономике Белоруссии», указала Валовая.

«В отношении сферы услуг безусловным лидером являются транспортные услуги, где Белоруссия также ключевая страна — это транзит (товаров) из ЕАЭС на территорию ЕС», — продолжила она.

Сфера строительства также находится в режиме подготовки единого рынка. Однако самое главное — это единство задач всех стран-участниц ЕАЭС в отношении встраивания в «экономику завтрашнего дня, революции 4.0», отметила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии

«Отрасли будущего. Они похожи. Мы все вставим задачу встраивания в экономику завтрашнего дня, революции 4.0. Технологические, информационно-коммуникационные технологии, биомедицина, связь, космос. У Белоруссии очень хорошие позиции в том числе в сфере цифровой экономики», — сказала в заключение Валовая.

28 марта в мультимедийном центре ЕЭК состоялась видеоконференция, в ходе которой член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая рассказала об итогах вступления Армении и Киргизии в Евразийский экономический союз. Во время конференции было указано, что Белоруссия, будучи крупным производителем нефтепродуктов, пострадала от падения цен на экспортные энергоресурсы, однако вместе с другими странами ЕЭАС демонстрирует признаки восстановления: если в 2015 году снижение ВВП Белоруссии составляло 3,8%, то в 2016 году — 2,6%.