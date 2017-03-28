Челябинск, 28 марта, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Защищать и развивать библиотеки Южного Урала призвали участники конференции «Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и общества», прошедшей сегодня, 28 марта, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Пётр Иванов Библиотека

В мероприятии приняли участие чиновники министерства культуры Челябинской области, библиотечной системы региона, Челябинского государственного института культуры, представители Российской библиотечной ассоциации, депутат Государственной думы Елена Ямпольская. Слушать выступления местных чиновников и московской гостьи были приглашены 132 руководителя и специалиста библиотечной системы из 39 территорий Челябинской области.

Елена Ямпольская отметила важность библиотек в жизни страны, а также призвала поощрять тех чиновников, которые их не закрывают. «Роль библиотек в развитии человеческой личности переоценить невозможно. Слово — это то, на чем базируется вся культура. Мы, дети, которые росли в советские времена, помним, что такое «Книжкина неделя», встречи с замечательными писателями, на которых мы все выросли, — и могу сказать, что сегодня этот багаж работает. В пояс готова поклониться всем, кто сегодня занимается библиотеками в регионах, потому что понимаю, насколько это сложно. Думаю, что стоит ввести поощрение для тех муниципальных глав, которые сохраняют библиотеки, сельские дома культуры, потому что понимают, что это центр культурного мира», — заявила депутат.

Ей вторили сотрудники министерства культуры Челябинской области, которые говорили о сохранении библиотечно-культурного наследия, развитии материально-технической базы, культурно-просветительской деятельности, обеспечении условий доступности библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и о введении профессиональных стандартов для библиотечных работников.

«Может быть, не на все вопросы мы сегодня найдем ответы, но приблизимся к пониманию и решению проблем, которые сегодня перед нами стоят. Главное быть востребованными, быть полезными людям, уметь находить диалог с разными аудиториями», — сообщила заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

На конференции были отмечены и трудности библиотечной системы. По мнению докладчиков, это сокращение числа библиотек, проблемы с комплектованием фондов, нехватка подготовленных кадров. «Тем не менее, несмотря на все эти обстоятельства, библиотекам области удаётся сохранить аудиторию и даже обеспечить прирост читателей и онлайн-пользователей. Библиотека всегда была, есть и будет. И наша задача — сделать все, чтобы так было и впредь. Дорогу осилит идущий», — подытожила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Отметим, конференция «Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и общества» с участием депутата Елены Ямпольской, проходила на фоне разгоревшегося скандала, связанного с протестом родителей и общественников против закрытия юношеского отдела Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина. Как ранее сообщало ИА REGNUM, подразделение по работе с литературой для юношества, по решению руководства библиотеки и Управления культуры администрации Челябинска, подверглось реорганизации. Книжный фонд был перевезен в другие помещения учреждения, а коллектив отдела расформирован.

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Помимо этого, в Челябинской области за 2014−2016 год была закрыта 61 библиотека. Основная причина — нехватка средств на поддержание помещений библиотек в надлежащем состоянии.