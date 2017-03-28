Вильнюс, 28 марта, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 28 марта, приступил к рассмотрению поправок к Кодексу административных правонарушений, предложенных вице-министром внутренних дел Чеславом Мулмой, сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента Литвы. В поправках предлагается предусмотреть более строгую ответственность за потребление алкогольных напитков в публичных местах и появление в нетрезвом виде в публичных местах.

Адриан Браувер. Пьяница. 1630

В проекте предлагается ужесточить административную ответственность за такие правонарушения. Штраф, в случае принятия поправок, будет назначаться в размере от 20 до 100 евро, а за повторное нарушение — от 100 до 200 евро. Сейчас за подобное нарушение грозит предупреждение или штраф в размере от 14 до 30 евро, а за повторное нарушение — от 30 до 90 евро.

Другой поправкой предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение правил безопасного поведения льду и в водоемах (купание в запрещенных местах, в запрещенное время, купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) и установить штраф в размере от 100 до 500 евро, а за повторное нарушение — штраф в размере от 500 до 900 евро.

За поправки проголосовали 56 членов Сейма, против были 8, воздержались 19. После одобрения проекта его рассмотрение продолжится комитетах Сейма. К этому вопросу Сейм планирует вернуться на заседании 23 мая.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, Литва занимает одну из «лидерских» позиций в мире по употреблению количества алкоголя на душу населения.