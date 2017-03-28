Вильнюс, 28 марта, 2017, 19:20 — ИА Регнум.

Крупнейшая литовская правящая фракция Союза крестьян и зеленых Литвы сегодня, 28 марта, объявила, что впервые в истории страны инициируется национальное соглашение о миграционной и демографической политике. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, фракция предлагает, чтобы такое соглашение подписали не только политические партии, но и активные ассоциированные в общественной жизни структуры и организации.

Томас Фалкон Маршалл. Эмиграция. 1852

Улучшение демографической ситуации и предотвращение эмиграции было частью предвыборной программы Союза крестьян и зеленых, однако за почти полгода у власти партия так и не предложила конкретных решений проблемы. За год из Литвы только по официальным данным уезжает более 40 тыс. жителей.

По словам старосты фракции Союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, Национальное соглашение парламентских партий об эмиграции было подписано в 2015 году, но это был всего лишь формальный документ, для осуществления которого «не хватило политической воли».

Способы решения демографического кризиса должны быть предусмотрены в долговременной стратегии развития государства, потому что ухудшающееся демографическое положение страны, несокращающаяся эмиграция граждан негативно влияют на экономику страны и систему социальной защиты, уверен политик. По словам Карбаускиса, эмиграция — национальная проблема литовского народа, поэтому необходимо создать условия, побуждающие уехавших вернуться, работать и жить в своей стране.

«Формат предлагаемого соглашения совсем другой, чем был в 2015 году, в тот раз соглашение подписали всего несколько партий — его не подписал ни «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, ни Саюдис либералов. В этот раз предлагается подписать национальное соглашение о миграционной и демографической политике. Это было бы соглашение не только политических партий, а соглашение, подписанное и политическими партиями, и общественными организациями, и всеми теми, кого волнует этот вопрос. Политической лидерство в этом вопросе берет на себя спикер Сейма Викторас Пранцкетис. Это очень важно, так как были бы объединены усилия всего общества, вне зависимости от наших политических взглядов, рассматриваемых вопросом и разного мнения. Мы должны немедленно искать меры. Мы говорим о документе совсем другого качества, это не соглашение одних только партий. Его подписали бы все, кто неравнодушен к этой проблеме», — сказал Карбаускис.

Предполагается, что Национальное соглашение о миграционной и демографической политике помимо политических партий подпишут представители работодателей, молодежи, профсоюзов, ученых, общественные деятели.

Председатель Комиссии по миграции Гуода Бурокене подчеркнула, что в борьбе с эмиграцией необходимо сплотиться, осуществляя план реализации правительственной программы, где больше всего внимания уделяется молодежи, молодым семьям, воспитывающим детей, региональной политике, развитию мелкого и среднего бизнеса, сокращению налоговой ноши, привлечению инвестиций, сокращению неравномерности регионов. По словам члена Союза крестьян и зеленых, проблема эмиграции застарелая.

«16 лет назад, будучи еще членом неправительственной организации, я начала говорить о том, что настало время опустения усадьб. Оно все еще продолжается, и, хотя при организации первого Сельского парламента четыре года назад и второго год назад больше всего внимания уделялось миграции, никакие конкретные меры не были приняты. Я верю, что сейчас, если сплотить ученых, предпринимательское общество, молодежные организации, неправительственные, гражданские общества, мы вместе с политиками сумеем достигнуть того, что не было сделано очень давно, около 20 лет назад. Мы обязаны предпринять меры, вне зависимости от наших политических убеждений, мы должны сплотиться, чтобы решить эту проблему», — сказал Бурокене.

По словам члена Комиссии по миграции, представителя Союза крестьян и зеленых доктора Миндаугаса Пуйдокаса, если говорить об эмиграции, неотъемлемой частью дискуссии становится явление Brexit, вызывающее беспокойство у литовского сообщества, проживающего в Соединенном Королевстве. Пуйдокас говорит, что согласен с председателем Всемирной организации литовцев Далей Хенке, которая утверждает, что необходимо возобновить дискуссию о двойном гражданстве, которое сейчас невозможно из-за установок Конституции, а единственный шанс изменить систему — провести референдум.

«Закон о референдуме говорит, что сам референдум считается состоявшимся только в том случае, если в нем участвуют более 50% всех граждан с правом голоса. Юридически это возможно, наша цель — попытаться изменить Конституцию с помощью референдума, который может стать первым электронным голосованием в Литве. Выборы могут длиться неделю, в электронном голосовании были бы применены дополнительные инновационные меры, возможность использовать электронную подпись, а самое главное — в голосовании могли бы участвовать граждане Литвы, проживающие на другом конце света. Этот референдум и электронное голосование могут нам позволить проверить действующие в стране системы, а это в будущем, возможно, позволит нам применять электронное голосование на выборах», — говорит Пуйдокас.

Документ о предотвращении эмиграции планируется подготовить в мае, но будет выделено столько времени, сколько понадобиться для достижения соглашения.

Напомним, в Литве в настоящий момент проживает менее 2,8 млн человек. В 1991 году — 3,7 млн.