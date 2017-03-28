Вильнюс, 28 марта, 2017, 19:04 — ИА Регнум. С учетом того, что ухудшающееся демографическое положение Литвы и несокращающаяся эмиграция граждан негативно влияют на экономику страны и систему социальной защиты, Сейм Литвы сегодня, 28 марта, решил рассмотреть постановление «Об управлении демографическими, миграционными и интеграционными процессами». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В литовском парламенте подчеркнули, что вспомогательной мерой решения демографических вызовов должна быть «гибкая, эффективная политика, ориентированная на будущее, побуждающая граждан Литвы вернуться на Родину». Правда, конкретных инструментов борьбы — не названо. В Сейме лишь обращают внимание на то, что «эффективность миграционной политики напрямую связана с развиваемой политикой реинтеграции».

Парламент предложил правительству до 1 июня 2017 года провести анализ управления демографическими, миграционными и интеграционными процессами, процессами поддержания связи с эмигрировавшими литовцами, и оценить возможности доверить координирование этих процессов одному госучреждению, которое несло бы ответственность за распространение за границей информации о возможности возвращения в Литву. А также посредничало бы при трудоустройстве граждан Литвы, возвращающихся в страну, и предоставляло бы им помощь в поисках жилья.

Предлагается до 1 мая 2017 года создать рабочую группу из ученых, госслужащих, специалистов и социальных партнеров для подготовки проекта стратегии демографической и миграционной политики на 2018−2027 годы и проекта программы поощрения реэмиграции граждан Литвы.

Упомянутые проекты предлагается представить Сейму до 1 января 2018 года.

Проект после представления одобрили 64 парламентария, против были 3, воздержались 28. Главным в рассмотрении этого вопроса назначен Комитет по управлению государством и самоуправлениями, проект на пленарном заседании планируется рассмотреть 4 апреля.